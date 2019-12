Ces billets de banques, n’auront plus cours dès le 1er janvier prochain

La Banque Centrale de Tunisie rappelle le public que le mardi 31 décembre 2019 est le dernier délai d’échange des billets de banque de 10 dinars (type 1986, type 1994 et type 2005) et de 5 dinars (type 1993 et type 2008) aux guichets de la Banque Centrale de Tunisie à son siège à Tunis et ses succursales à Sfax, Sousse, Bizerte, Nabeul, Gabès, Gafsa, Kasserine, Kairouan, Médenine, Jendouba et Monastir.

A l’expiration de ce délai, ces types de billets de banque qui n’auront pas été présentés à la Banque Centrale de Tunisie ne seront plus acceptés à l’échange.

Les principales caractéristiques de ces billets sont les suivantes :

I) Billet de 10 dinars type 1986

Dimensions : 170 mm x 85 mm ;

Couleurs dominantes : Ocre, rouge brun, vert et brun foncé ;

Dessins : – recto : Profil du Président Habib Bourguiba et une vue d’une huilerie, d’une oliveraie et d’une branche d’olivier ;

– verso : Installation d’extraction de pétrole se trouvant dans la mer.

II) Billet de 10 dinars type 1994

Dimensions : 145 mm x 73 mm ;

Couleurs dominantes : bleu

Marron, rouge et bleu ;

Dessins : – recto : Profil d’Ibn Khaldoun ;

– verso : thèmes divers sur l’agriculture et l’industrie et un livre ouvert.

III) Billet de 10 dinars type 2005

Dimensions : 145 mm x 73 mm ;

Couleurs dominantes : Bleu, marron et gris ;

Dessins : – recto : Portrait vue de profil d’Elyssa fondatrice de Carthage et la mosquée de Carthage ;

– verso : Une antenne parabolique et un monument archéologique de « Dougga ».

IV) Billets de 5 dinars type 1993 et type 2008

Dimensions : 137 mm x 70 mm ;

Couleurs dominantes : Vert ;

Dessins : – recto : Profil d’Hannibal et une vue du port militaire de l’amirauté punique ;

– verso : Le drapeau tunisien et la carte de la Tunisie en poupe de voilier.