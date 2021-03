Ces députés sont interdits d’assister aux plénières

L’assesseur du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), chargé de la communication et de l’information, Maher Medhioub, a indiqué que le bureau de l’ARP réuni ce jeudi a décidé d’interdire tout député, ayant enfreint le règlement intérieur du parlement et reçu deux avertissements, d’assister à une séance plénière, aux travaux des commissions et du bureau du parlement.

- Publicité-

Cette décision a été prise à l’unanimité des membres présents à la réunion du bureau de l’ARP, et ce conformément aux articles 48 et 56 du règlement intérieur du parlement, a précisé Medhioub lors d’un point de presse.

Il a ajouté que les membres du bureau du parlement ont exprimé leur mécontentement face aux agissements de la présidente du bloc du Parti destourien libre (PDL) durant ces deux derniers jours, considérant que ce comportement constitue « une atteinte au prestige de l’Etat, à l’institution parlementaire, à la dignité de l’administration et à l’honneur des journalistes ».

Selon Medhioub, les membres du bureau ont salué la décision du président de l’ARP, de maintenir l’ordre et interdire la présidente du groupe PDL d’assister à la réunion du bureau.

Par ailleurs, il a été décidé de tenir, le 8 avril prochain, une séance plénière qui sera consacrée au parachèvement de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle.

Le bureau de l’ARP a également décidé la tenue, le 23 et 24 mars courant, une séance plénière consacrée à l’examen des projets de loi organiques relatifs à la Cour constitutionnelle et à la suspension des mesures relatives au travail des greffiers.