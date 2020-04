Ces organismes sont appelées à publier toutes les informations sur la situation sanitaire

L’Instance d’accès à l’information (INAI) appelle les organismes assujettis aux dispositions de la Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information à publier sur leur site Web toutes les informations portant notamment sur la situation sanitaire générale.

Ces informations concernent également les prestations fournies au public, les certificats délivrés aux citoyens et les pièces nécessaires pour leur obtention ainsi que les conditions, les délais et les procédures y afférentes.

L’INAI explique, mercredi, dans un communiqué que dans le cadre des efforts visant à endiguer la propagation du coronavirus et à garantir le droit d’accès à l’information conformément à l’article 32 de la Constitution, l’instance assure le suivi permanent du degré de respect par les organismes publics de l’accès des citoyens à l’information précise et actualisée.

L’instance souligne, en outre, l’importance de respecter le droit du citoyen à accéder à l’information qui parvient aux organismes assujettis aux dispositions de la loi dans les meilleurs délais, en particulier en ce qui concerne les demandes d’accès à l’information relative à la lutte contre le Covid-19.