Cession de biens domaniaux et acquisition de biens au profit de l’intérêt public dans 11 gouvernorats

La Commission Consultative Nationale des Opérations Immobilières a donné son accord concernant 28 dossiers relatifs à la cession des biens domaniaux sur une supérficie de 42 hectares au profit de la STEG et de certaines municipalités dans les gouvernorats de Ben Arous, Bizerte, Kebili, Jendouba, Nabeul, Monastir, Sousse et Tunis et ce pour la réalisation de leurs projets et la régularisation de leur situation, selon un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières.

La commission relevant de ce département, a également, donné son accord concernant 10 autres dossiers relatifs à l’acquisition de biens domaniaux au profit des ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Education, de l’Agriculture, de la

Jeunesse et des Sports, afin de réaliser des projets publics dans les gouvernorats suivants : Kasserine, Sfax, Ben Arous, Sousse, Tunis, Manouba, Nabeul. Ces acquisition s’étendent sur environ 80 000 mètres carrés, d’après la même source.

Présidant la réunion de cette commission, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières Mohamed Rekik a souligné l’importance de la rapidité et de l’efficacité dans la régularisation des situations foncières, en particulier celles liées aux

projets publics, et d’œuvrer à réduire les délais de leur réalisation.