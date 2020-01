C’est officiel, avant Mars prochain, El Mdhilla sera assainie par l’ONAS

Un projet d’assainissement de la ville d’El Mdhila (gouvernorat de Gafsa) sera lancé avant le mois de mars prochain par l’Office national d’assainissement. Ce projet permettra l’augmentation du taux des logements raccordés au réseau d’assainissement de 40% actuellement à 95% après parachèvement des travaux, a souligné à l’agence TAP, Kalii Ben Saleh, directeur régional de l’assainissement à Gafsa.

Selon la même source, le projet porte en particulier sur le raccordement de 1080 nouveaux logements au réseau d’assainissement, à travers l’extension des canalisations sur une distance de plus de 33 kilomètres, et l’aménagement de trois nouvelles stations de pompage. Le coût de ce projet s’élève à 12 millions de dinars dont 10 millions de dinars alloués par la Banque allemande de développement (KFW) et 2 millions de dinars par l’Etat tunisien.