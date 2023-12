C’est officiel, la stade Zouiten sera ouvert au public le 15 janvier 2024

Le ministère tunisien de la jeunesse et du sport a décidé vendredi 1er décembre 2023, de rouvrir le stade Chedly Zouiten de Tunis, à partir du 15 janvier 2024, pour accueillir des matches officiels en présence de supporters, à la condition de déterminer la capacité des tribunes en coordination avec la Commission d’Aptitude du Stade et les autorités de sécurité.

Le chef de cabinet du ministre Chokri ben Hassan a appelé les intervenants à de prendre les mesures nécessaires à l’ouverture du stade, après prise de connaissance des résultats de la visite sur le terrain effectuée hier, par une délégation du ministère et des représentants de la municipalité tunisienne et du ministère de l’Equipement, des Autorités de Sécurité et de la Protection Civile,

La municipalité de Tunis a également commencé à réaliser des interventions pour réhabiliter la pelouse de ce stade, à partir du 20 novembre, et il est probable que le terrain soit prêt à être exploité au cours de la première quinzaine de janvier 2024 au plus tard.