C’est officiel Moez Haj Slimen est le nouveau DG de la Biat

Le conseil d’administration de la BIAT, réuni le 15 mars 2023, a décidé de nommer Moez Hadj Slimen en tant que nouveau Directeur Général. Il succède ainsi à Monsieur Mohamed Agrebi qui rejoindra le Conseil d’Administration de la banque en tant qu’administrateur. Cette décision prendra effet à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.

Executive MBA, Business, Management , Marketing et Related Support services de l’UQAM de Montréal, le nouveau DG qui remplace Mohamed Agrebi parti à la retraite, est issu de la banque où il officie depuis presque 17 ans, passant de Relations Internationales de la Banque – Développement ‘Western Union’- Swift Security Officer, à responsable de la direction TRE, puis responsable à la DC marketing et Retail, et depuis plus de 2 ans contrôleur général.