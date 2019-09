Chahed a une vision

En déplacement dimanche matin à Sousse, le candidat du parti Tahia Tounes à l’élection présidentielle anticipée, Youssef Chahed, a déclaré avoir “une vision complète réaliste pour promouvoir davantage les différents gouvernorats de la république dont celui de Sousse”.

Dans un meeting populaire organisé à la salle couverte de la ville de Sousse, dans le cadre de sa campagne électorale, Chahed, a démenti ses adversaires. Il a estimé que “contrairement à ce qui est véhiculé par certains politiciens autour de l’état du développement à Sousse, plusieurs délégations de ce gouvernorat du Sahel accusent un retard dans les indicateurs de développement”.

Le principe de discrimination positive inscrit dans la nouvelle Constitution tunisienne ne devrait pas être au détriment des gouvernorats du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia), a encore estimé Chahed, évoquant l’exploitation politique de cette question qui n’a de fin, d’après ses dires, que de “semer les tendances régionalistes et discriminatoires entre tunisiens”.

Evoquant le projet de port en eaux profondes et la zone logistique avoisinante à la délégation d’Enfidha, le candidat à la présidentielle a promis de “hâter les procédures liées à ce projet qui devra bénéficier au reste des gouvernorats à travers la création de plus de 50.000 nouveaux emplois”, a-t-il estimé.

La question de l’assainissement dans la région et les eaux usées qui déversent dans la mer ont également été au menu du meeting. Chahed s’est surtout engagé à régler une problématique qui dérange les habitants à travers le parachèvement du projet de la station d’assainissement Sousse-Amdoun.

Les délégations de Bouficha, Enfidha, Kondar et Sidi El Heni verront le règlement de leurs propriétés domaniales, à travers l’engagement personnel émis par Chahed.

Autour des projets en attente dans la ville de Sousse, il a promis de suivre de près l’élargissement du stade olympique de Sousse dont la capacité, estimée actuellement à 23.176 sièges, sera portée à 40 milles spectateurs.

Le parachèvement des travaux de construction d’une piscine olympique et un complexe de jeunesse dans la ville, -qui seront réalisés sur une superficie de 7500 m4, sur la route de Kalaa Sghira-, sont aussi dans le programme futur de Chahed.

Sa vision globale des différents projets en attente dans le gouvernorat implique aussi la réalisation du projet de métro reliant Sousse à ses délégations, en l’occurrence Kalaa Kébira, Enfidha, Kalaa Seghira et Msaken.

Chahed a appelé les citoyens à “se rendre massivement aux urnes, le 15 septembre prochain, pour élire un président de république qui serait véritablement en mesure de lutter contre la corruption”.