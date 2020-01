Chahed annonce le stockage de 100 mille tonnes d’huile d’olive

Un programme exceptionnel de stockage de 100 mille tonnes d’huile d’olive de la saison 2019-2020, a été décidé par le chef du Gouvernement Youssef Chahed, lors d’une séance de travail ministérielle tenue, vendredi, au Palais de la Kasbah.

Ce programme, qui démarrera début février 2020, s’étale sur trois mois Février (60 mille tonnes), Mars (20 mille tonnes et Avril (20 mille tonnes). Son objectif est de soutenir les producteurs de l’huile d’olive et accompagner les différents acteurs du secteur, transformateurs et exportateurs, face aux difficultés conjoncturelles rencontrées lors de la saison oléicole actuelle.

Les agriculteurs, propriétaires d’huileries et exportateurs adhérents à ce programme bénéficieront d’une prime de stockage de 50 dinars pour chaque tonne et pour chaque mois de stockage, soit 300 dinars par tonne pour toute la période de stockage de 6 mois. Cette prime sera versée à la fin de période de stockage.

Une prime spécifique de 200 dinars/tonne sera aussi versée aux agriculteurs et propriétaires d’huileries au début de la période de stockage pour les inciter à adhérer à ce programme.

Le Chef du gouvernement a insisté sur l’impératif de faciliter les procédures d’adhésion à ce programme et d’accélérer le versement des primes aux bénéficiaires parmi les petits agriculteurs, soulignant la nécessité de poursuivre le suivi de l’avancement de la saison oléicole actuelle.