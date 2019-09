Chahed défend la stabilité sociale et sécuritaire à partir de Gafsa

Le candidat du mouvement Tahya Tounes à la présidentielle anticipée Youssef Chahed s’est rendu, mercredi, à Gafsa pour annoncer les grandes lignes de son programme électoral. Au cours d’un meeting organisé au stade municipal de Mohamed Gammoudi, Chahed a défendu son bilan au cours de ces trois dernières années à la tête du gouvernement.

“Nous souhaitons parler aux Tunisiens et à la population de Gafsa pour leur expliquer pourquoi nous sommes dans cette campagne présidentielle, quels sont les objectifs, quelle est notre vision pour une Tunisie plus forte, une Tunisie plus moderne et plus développée “, a lancé le candidat.

D’après Youssef Chahed, la Tunisie a aujourd’hui besoin plus que jamais d’une stabilité sécuritaire et sociale.Tout en sollicitant le soutien des habitants de la région, Chahed a promis, une fois plébiscité de diversifier l’économie de Gafsa, de faciliter l’accès à l’eau potable et d’irrigation, de revaloriser les terres agricoles, de mettre en place un climat adéquat à l’investissement et d’encourager les jeunes entrepreneurs.