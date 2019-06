Chahed donne le coup d’envoi à l’exploitation de 165 nouveaux bus

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a donné samedi le coup d’envoi à l’exploitation de 165 nouveaux bus, relevant de la société des transports de Tunis (TRANSTU).

Il a affirmé que ces bus sont équipés des techniques de sécurité les plus modernes, pour le citoyen et les agents et vont permettre de renforcer le parc du transport public, dans le Grand Tunis, notamment dans les quartiers populaires à Tunis 1 et 2 et les districts de Zahrouni et Bab Saadoun.

Le chef du gouvernement a annoncé, dans une déclaration aux médiaS, l’acquisition de 494 nouveaux bus (ordinaire et articulés, équipés de caméras de surveillance), dans une première étape, pour un coût de 180 millions de dinars et ce dans le cadre d’un marché qui porte sur plus de 1000 bus, pour renforcer le parc du transport public, dans le Grand Tunis et dans les régions intérieures. L’objectif étant de faciliter la vie du citoyen et de garantir sa sécurité. Ainsi, les nouveaux bus permettront de transporter plus de 190 mille voyageurs additionnels, quotidiennement, ce qui représente une hausse de 32% des sièges.

Le chef du gouvernement a considéré que le débat sur le secteur du transport, a permis de faire le diagnostic de la situation et de prendre les décisions qui sont à même d’améliorer les conditions de transport du citoyen, de limiter l’encombrement et de maîtriser les horaires des dessertes dans le transport public.