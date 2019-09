Chahed versus Riahi, ce soir au Grand Débat

Selon l’agenda de passage des candidats aux présidentielles anticipées, qui prendront ce soir part au Grand Débat organisé depuis 3 jours par la télévision publique tunisienne, le candidat Youssef Chahed devrait se retrouver en face de Slim Riahi ou plutôt son représentant à moins qu’on décide de ne présenter que son hologramme. Le débat risque d’être chaud, même s’il risque aussi d’être quelque peu refroidi par Kais Saied. Le tout, en plus de Hamma Hammami qui fera l’oral pour son premier boulot, Safi Said, Seif Eddine Makhlouf qui sera certainement délesté de son fusil d’assaut qu’on avait vu en Libye, de Saïd Aidi qui appelait à l’audace dans son affiche électorale, et de son ancienne ministre du Tourisme Selma Elloumi.