Chaïbi s’entretient avec le ministre saoudien du Hajj

Le ministre des Affaires religieuses Ibrahim Chaïbi s’est entretenu, à Djeddah, avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Ben Faouzen al-Rabiâa.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays frères et les moyens de les développer davantage, notamment dans les domaines du Hajj (grand pèlerinage de la Mecque) et de la Omra (petit pèlerinage), indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses.

Chaïbi a, par ailleurs, pris part à l’inauguration de la foire du Hajj et de la Omra, organisée du 21 au 23 mars à Djeddah, et qui présente les dernières nouveautés en matière de services dispensés aux pèlerins.

Le ministre a également été invité à participer à la confection de la Kiswa qui recouvre la Kaaba et qui sera installée au cours de l’actuelle saison du Hajj.