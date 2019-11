Chalghoum: 700 MDT seront débloqués pour le prochain gouvernement

” Une enveloppe de 700 millions de dinars (MD) sera à la disposition du prochain gouvernement “, a souligné, vendredi, le ministre des Finances, Ridha Chalghoum dans sa réponse aux députés de la commission provisoire des finances qui ont estimé que le projet de loi de finances de 2019 (PLF 2019) était conçu pour reporter les problèmes économiques.

Auditionné par cette commission au sujet du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) de 2019 et du budget de l’Etat de 2020, le ministre a fait savoir que le faible taux de croissance (1,4% dans le cadre du PLFC contre 3,1% prévu par le projet de Loi de Finances), est du à la régression des exportations des industries manufacturières, mécaniques, électriques et textiles, et ce, malgré le redressement du tourisme et l’augmentation de la production céréalière.

Pour le ministre, ce taux de croissance s’explique, également, par la non-réalisation des objectifs du secteur des hydrocarbures, précisant que la production nationale est passée de 48 mille à 38 mille barils/ jour. Cette baisse, a-t-il dit, est due au retard pris par l’entrée en exploitation du champ Nawara.

Le ministre a encore rappelé que certaines dépenses relatives notamment aux majorations salariales (février 2019) et aux primes de scolarité ayant fait l’objet d’accords conclus avec les syndicats de l’enseignement secondaire et de l’éducation, ont été inscrites dans le cadre du PLF 2019. ” C’est une charge supplémentaire qui devra être assumée par l’Etat “, a-t-il déploré.

Le ministre des finances a indiqué que la prime de la rentrée scolaire qui coutera 200 millions de dinars, sera introduite sous la rubrique des dépenses de gestion et non dans celle de la masse des salaires.

” En cas de son introduction dans la rubrique masse des salaires, tous les fonctionnaires du ministère de l’Education vont revendiquer cette prime et pas seulement les professeurs “, a-t-il encore précisé.

S’agissant des objectifs fixés pour l’année 2020, Chalghoum a avancé qu’ils consistent à limiter le déficit budgétaire à 3% et augmenter les ressources de l’Etat de 9%.

L’enveloppe consacrée à l’investissement passera de 6250 MD, en 2019 à 6900 MD en 2020, a indiqué le ministre, ajoutant que le taux d’endettement enregistra, en 2020, une baisse de plus de deux points grâce aux ressources propres et à la maitrise du taux de change du dinar.

Il a noté que le taux de change du dinar s’est apprécié en raison des avoirs en devises, estimés actuellement à 106 jours d’importation par rapport à l’année écoulée, mettant l’accent sur la nécessité de reprendre la production et la croissance économique.

Il a, par ailleurs, révélé que la valeur du compte courant du trésor auprès de la Banque centrale de Tunisie(BCT) s’élève, actuellement, à 1300,9 MD, estimant qu’il n’ya pas des problèmes relatifs à la trésorerie.