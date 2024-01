Changan Tunisia sponsor de « la première manche nationale Rallye Adventure » qui

s’est tenu le 26, 27 et 28 janvier 2024 à Matmata.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse 39 pilotes et plus de 200 motos ont

pris le départ de Matmata pour parcourir un itinéraire de 313 km.

Changan l’un des incontestables leaders de l’industrie des véhicules tout-terrain, a le

plaisir d’annoncer son partenariat en tant que sponsor du prestigieux Rallye

Adventure.

Cette collaboration passionnante marque le début d’une aventure palpitante qui

réunit la robustesse et la performance légendaires du Changan Hunter avec

l’adrénaline et l’excitation du sport motocycle.

Changan Tunisia a apporté son soutien tout au long de l’événement, offrant une

expérience unique aux participants ainsi qu’aux passionnés du pick up Hunter et du

rallye moto.

Les participants ont eu l’opportunité de découvrir de près le pick up Changan Hunter

avec des démonstrations de conduite personnalisées.

Notant que le pick up hunter vient d’enrichir la gamme Changan en Tunisie

s’ajoutant au modèles New Star et star truck.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Changan Tunisia pour rester informés des dernières actualités, des coulisses de l’événement et des

opportunités exclusives offertes par Changan Tunisia suivez-nous sur notre site web

pour célébrer la passion de l’aventure et de la

conduite tout-terrain au rallye Adventure.