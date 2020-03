Changement des horaires de travail dans les ports commerciaux tunisiens

Afin de garantir la bonne marche du travail dans les ports commerciaux, l’Office de la marine marchande et des ports a annoncé mercredi, l’odoption des horaires de travail suivants:

-Les opérations d’entrée et de sortie des marchandises seront effectuées de 7h00 jusqu’à 17h00 et l’interdiction de l’entrée et de la sortie des marchandises en dehors de ces horaires.

-Activités de chargement et de déchargement des marchandises: ces activtiés seront effectuées de façon continue et ce de 7h00 jusqu’à 17h00 puis de 18h00 jusqu’à Minuit.

Les nouveaux horaires de travail ont été adoptés dans le cadre de l’appalication du couvre-feu.