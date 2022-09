Charles III proclamé roi, ce samedi

Charles III va être proclamé roi du Royaume-Uni ce samedi vers 11 heures au Palais Saint-James, résidence administrative officielle de la Couronne. La cérémonie se fera devant l’Accession Council.

Lors de cet évènement, la mort d’Elizabeth II sera proclamée à haute voix par le président du Privy Council, en l’occurrence Penny Mordaunt, députée conservatrice. La proclamation est ensuite signée par plusieurs personnalités parmi lesquelles la Première ministre, Liz Truss, l’Archevêque de Canterbury, Justin Welby et le Lord chancelier, Brandon Lewis.

Charles III assistera ensuite à une seconde cérémonie, toujours avec l’Accession Council et le Privy Council. Charles III fera une déclaration et prêtera serment pour s’engager à préserver l’Eglise d’Écosse. Il devrait être midi.

Charles III sera proclamé nouveau roi. La déclaration sera lue par un certain David White, fonctionnaire connu sous le nom de Garter Principal King of Arms sur un balcon du Palais Saint James. Ce dernier prononcera les paroles God save the King, qui seront ensuite reprises dans l’hymne national.

Le couronnement ne sera pas l’immédiat. Mais le jour J, l’Archevêque de Canterbury placera la couronne de Saint-Edouard – datant de 1661 – sur la tête de Charles III. Après une onction, le nouveau monarque prêtera le serment de couronnement et recevra ses derniers attributs royaux, l’orbe et le sceptre.