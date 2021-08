Chawki Tabib, assigné à résidence, forme un recours en annulation devant le Tribunal administratif

Chawki Tabib, ancien président de l’Instance de lutte contre la corruption (Inlucc), a déclaré avoir formé, jeudi, un recours en annulation devant le Tribunal administratif contre la décision relative à son assignation à résidence.

- Publicité-

Selon un post publié sur sa page Facebook, Chawki Tabib a également déclaré avoir déposé une demande pour la suspension de l’exécution de cette décision.

L’ancien président de l’Inlucc est assigné à résidence depuis le 20 août dernier en vertu d’une décision du chargé de la gestion du Ministère de l’Intérieur, Ridha Gharsallaoui.

Mardi dernier, Tabib a indiqué avoir déposé deux plaintes auprès des organes onusiens chargés des droits de l’Homme. La première consiste en la présentation d’une requête devant le Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l’Homme, basé à Genève, et la seconde en le dépôt d’une requête devant le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats auprès de la même instance, et ce, contre Ridha Gharsallaoui, chargé de la gestion du Ministère de l’Intérieur.

Fin juillet, la justice tunisienne avait ouvert une enquête contre l’ancien président de l’Inlucc, Chawki Tabib, portant sur des faits de « suspicion de fraude et usage de faux ».

Les forces de l’ordre ont procédé, le 20 août, à l’évacuation et la fermeture du siège de l’Instance nationale de lutte contre la corruption aux Berges du Lac et des locaux de l’Instance au Belvédère (Tunis).