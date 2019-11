Cheffi : les salaires des syndicalistes sont similaires à ceux des employés ordinaires

Le secrétaire général adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Samir Cheffi, a déclaré, mardi à Gafsa, que l’UGTT “ne restera pas les bras croisés devant la campagne de dénigrement dont elle a récemment fait l’objet, menée par des forces qui ne croient pas au travail syndical”.

Dans un discours prononcé lors de la tenue de la réunion du bureau administratif régional de l’Union régionale du travail (URT) au gouvernorat de Gafsa, Cheffi a indiqué que l’UGTT “n’a pas été surprise par les campagnes de diffamation qui l’ont dernièrement ciblée, faisant état de supposés salaires faramineux touchés par son secrétaire général et ses secrétaires généraux adjoints”, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit de “calomnies sans fondement”.

Il a affirmé que les salaires des syndicalistes de l’UGTT, “sont similaires à ceux des employés ordinaires”, appelant à cet égard l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption (INLUCC) à publier les fiches de paie des responsables de l’UGTT ainsi que leurs biens”.

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint de l’UGTT a dans une déclaration à la presse, considéré que la centrale syndicale fait l’objet “d’une campagne de diffamation doublée d’une manipulation médiatique allant jusqu’à dénigrer le militant Farhat Hached”. Un grand rassemblement national ouvrier est prévu le 4 décembre prochain, en commémoration de l’assassinat de Farhat Hached, pour “riposter” à quiconque voulant semer le trouble au sein de l’UGTT, a-t-il encore dit.

Le responsable syndical a dans ce contexte rappelé que l’UGTT “avait fait barrage à la cession des institutions du secteur public, à la suppression du fonds de soutien et avait rejeté toutes les tentatives d’ingérence étrangères, en défense aux choix économiques et sociales du pays”, selon lui.

La réunion de l’URT à Gafsa a été également l’occasion de débattre des problèmes auxquels la région est confrontée, dont la détérioration de la situation sanitaire et environnementale, les fréquentes coupures d’eau potable, l’accélération de la construction d’un hôpital multidisciplinaire, la mise à disposition des médecins spécialistes, la fourniture des médicaments aux établissements de santé, et la situation de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).