Chelsea pense à Dembele, Rooney en championship

Désormais autorisé à recruter, Chelsea piste ses premiers joueurs. Dans l’optique de renforcer sa ligne d’attaque, les Blues pensent au Lyonnais Moussa Dembele et à l’Anglais Wilfried Zaha. Michy Batshuayi et Olivier Giroud sont eux annoncés partants en prêt. Un an et demi après avoir quitté l’Angleterre, Wayne Rooney revient ! L’ancien Mancunien de 34 ans continuera sa carrière avec Derby County (club de championship). Il y est transféré en tant que joueur mais il assistera également l’entraîneur principal Philippe Cocu. Le milieu de terrain allemand Julian Weigl va quitter Dortmund et s’engager avec Benfica contre la somme de 20 millions d’euros a indiqué le club portugais dans un communiqué. Le Hertha Berlin vise Lucas Tousart (Lyon) et Kévin Strootman (Marseille) mais c’est Santiago Ascacibar qui a signé avec le club de la capitale, en provenance de Stuttgart. L’indemnité du transfert est estimé à 12 millions d’euros.