Cherche gouvernement désespérément !, Tourisme : « Pire qu’on ne l’imaginait …. pour des raisons exogènes» !

Hi Tech Apple visé par une séri Plusieurs Etats américains ont ouvert des enquêtes visant Apple qu’ils soupçonnent de tromper ses clients, montre un document daté de mars qu’une organisation spécialisée dans la surveillance des grands groupes […] Netflix prévoit moins de Netflix Inc a dit, jeudi, anticiper un recrutement moindre qu’attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre faisant chuter le cours de son titre dans les transactions d’après-Bourse. Selon les données […] La Chine envisage de pren La Chine envisage de prendre des mesures de rétorsion à l’égard des équipementiers Nokia et Ericsson si l’Union européenne suit les États-Unis et la Grande-Bretagne dans leur décision de bannir […]

Finances 3S fait une OPA sur Hexab L’opération d’Offre Publique d’Achat Obligatoire – OPA Obligatoire – sur les actions de la société « HEXABYTE » au prix unitaire de 7,550 dinars, a été ouverte le jeudi 02 […] Tunisie Valeurs, n’ L’Offre Publique de Retrait – OPR – ouverte le mercredi 24 juin 2020, a été clôturée le mardi 21 juillet 2020. Cette OPR qui vise l’acquisition de 64 271 actions […] Covid-19: Baisse de 20% d Le chiffre d’affaires de la Société de Production Agricole Teboulba (SOPAT) a enregistré, durant le second trimestre de 2020, une baisse de 20% suite à la pandémie de Covid-19, selon […]