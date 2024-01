China BlueChemical intéressée par le phosphate de Srawertan

La cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, ahlem Sayeb, a reçu jeudi matin 4 janvier 2024, au siège du ministère, une délégation de la Société arabe chinoise d’engrais chimiques « SACF », dirigé par le directeur général adjoint Wang Jinming », représentant la société mère « China BlueChemical »

Cette réunion est l’occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties, notamment dans le domaine des engrais et des mines. La société a surtout exprimé son intérêt pour un projet d’exploitation du phosphate de Srawartan dans le cadre d’un partenariat avec la Tunisie, à l’instar de l’expérience réussie avec le Complexe Chimique Tunisien de la société « SACF ».

China BlueChemical Limited ou China BlueChemical, est le plus grand fabricant d’engrais azotés en Chine continentale en termes de volume de production et d’efficacité énergétique, s’engageant dans le traitement du gaz naturel pour la production d’engrais chimiques et d’autres produits chimiques. Son siège est à Dongfang, Hainan. Sa société mère est CNOOC, la troisième plus grande entreprise pétrolière publique de Chine continentale. En 2022, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 14,279 milliards RMB (un Yuan renimbi chinois est égal à 0,44 DT ), en hausse de 6,6 % par rapport à 2021. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société a augmenté de 9,7 % sur un an pour atteindre 1,643 milliard de RMB.