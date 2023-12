Chine : Le commandant de la marine nommé ministre de la Défense

Alors que le mystère plane autour de la possible disparition de son prédécesseur, un nouveau ministre de la Défense vient d’être désigné en Chine. Pékin a nommé Dong Jun, jusque-là commandant de la marine, vendredi 29 décembre, mettant fin à une vacance de deux mois à ce poste stratégique après le limogeage inexpliqué de l’ancien titulaire de ce portefeuille.

Li Shangfu, fraîchement nommé en mars, n’a plus été vu en public depuis le 29 août. Il avait été brutalement renvoyé en octobre. Le ministère de la Défense se refusait depuis à annoncer qui assurait l’intérim à la tête de la plus grande armée du monde.

Dong Jun, dont les caractères chinois peuvent se traduire par « superviseur de l’armée », occupait le poste de chef de la marine depuis août 2021. Cette nomination intervient à deux semaines d’une élection présidentielle à Taïwan, que la Chine considère comme l’une de ses provinces. Selon Taipei, Pékin a accru ces derniers mois la pression militaire autour de l’île à l’approche du scrutin. La Chine dit privilégier une réunification « pacifique » avec le territoire, où les quelque 23 millions d’habitants sont gouvernés par un système démocratique. Mais elle n’a jamais renoncé à employer la force militaire pour y parvenir.

- Publicité-