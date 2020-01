Chine : L’épidémie se propage et fait un troisième mort

Ce lundi, la Chine a fait état d’un troisième mort d’un mystérieux virus apparu le mois dernier, alors que l’épidémie s’est propagée vers le nord et le sud du pays, à quelques jours des grands chassés-croisés du Nouvel An chinois. Selon les autorités, l’épidémie était jusqu’ici confinée à Wuhan (centre), une d’environ 11 millions d’habitants où le virus, de la même famille que le Sras, a fait son apparition le mois dernier.

Mais pour la première fois, les responsables sanitaires chinois ont signalé lundi 20 janvier de nouveaux cas dans d’autres villes du pays : deux à Pékin (nord) et un autre à Shenzhen, la métropole de l’extrême sud qui fait face à Hong Kong. Plus de 218 personnes ont à présent été contaminées dans tout le pays.

L’épidémie intervient à l’approche des festivités du Nouvel An chinois, la période la plus chargée de l’année dans les transports, durant laquelle des centaines de millions de personnes voyagent en bus, train et avion pour rendre visite à leur famille. Une période de contacts rapprochés forcés à même de créer la psychose dans le pays…