Chine : Les importations s’envolent de 51%

La Chine a vu en mai ses importations bondir de 51,1 % sur un an, une flambée qui s’explique par la faible base de comparaison de mai 2020, a annoncé lundi 7 juin l’administration des douanes.

Il s’agit du rythme de progression le plus rapide des achats du géant asiatique depuis 2011. Un an plus tôt, en mai 2020, les importations avaient marqué un repli de 14,2 %, lorsque l’économie chinoise sortait de sa paralysie pour cause d’épidémie.

Les économistes sondés par l’agence d’information financière Bloomberg avaient anticipé cette hausse (51 %). En avril déjà, les importations de la Chine s’étaient envolées (+ 43,1 % sur un an), grâce à des achats massifs de composants électroniques et une faible base de comparaison avec l’an dernier.