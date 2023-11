Chine : Pékin affiche son soutien à la Palestine

Alors qu’au Proche-Orient, les forces israéliennes étendent encore leurs opérations, la situation à Gaza est au cœur d’un mini-sommet depuis ce matin à Pékin. Après avoir facilité la réconciliation entre Arabie saoudite et Iran, la Chine réunit, depuis le 20 novembre à Pékin, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays musulmans et arabes, tels que la Jordanie, l’Égypte et l’Indonésie, en plus de l’Autorité palestinienne et le secrétaire général de l’Organisation de coopération islamique.

Le régime chinois continue donc d’afficher ses ambitions de faiseur de paix au Proche-Orient, avec une proximité affichée et assumée avec les Palestiniens de Gaza. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré que « la Chine est une bonne amie et un frère pour les pays arabes et musulmans ». Il n’a d’ailleurs, pour l’instant, jamais utilisé le terme de terroriste pour qualifier le Hamas.

Pékin a expliqué à ses invités musulmans que la priorité était aujourd’hui d’agir en urgence pour mettre un terme à la catastrophe humanitaire à Gaza, protéger les civils et résoudre ensuite équitablement la question palestinienne. Une position engagée qui compromet de plus en plus la volonté de la Chine de jouer les médiateurs dans cette crise au Proche-Orient. Certes, Pékin a aussi de bonnes relations avec Israël, mais l’État hébreu voit d’un très mauvais œil la position chinoise ouvertement pro-palestinienne.

- Publicité-