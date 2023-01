Chine : Pour la première fois en 60 ans, la population a baissé en 2022

Ce mardi, un organisme officiel chinois s’est penché sur les chiffres de la croissance en Chine . Ses conclusions ont été relayées par l’AFP. Il semblerait que le pays ait connu en 2022 l’une de ses plus faibles croissances en quatre décennies, au moment où les restrictions sanitaires et la crise de l’immobilier pesaient lourdement sur l’activité. Concernant sa population surtout, la Chine a enregistré une baisse historique en 2022, du jamais vu depuis le début des années 1960. Cette chute s’annonce durable, peut-être jusqu’à la fin du siècle, selon des démographes. Ce qui affectera durement l’économie et le système de retraites. L’Inde devrait détrôner dès cette année la Chine en tant que pays ayant le plus d’habitants, avait déjà indiqué l’ONU.

Les Chinois étaient autrefois connus pour leurs familles nombreuses. La population a ainsi doublé depuis les années 1960, pour dépasser 1,4 milliard aujourd’hui. Toutefois, en 2022, le nombre de naissances aura été de seulement 9,56 millions en Chine continentale, a informé ce mardi le Bureau national des statistiques (BNS). Un chiffre qui n’a pas compensé le nombre de décès recensés, s’élevant cette même année à 10,41 millions de décès. La combinaison des deux phénomènes a produit une baisse de la population (moins 850 000 personnes).