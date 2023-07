Chine : Retour de Wang Yi comme ministre des Affaires étrangères

Un diplomate chevronné à la rescousse: pour remplacer Qin Gang, mystérieusement destitué après seulement sept mois, la Chine a rappelé Wang Yi comme ministre des Affaires étrangères, poste qu’il a déjà occupé pendant une décennie.

Agé de 69 ans, la présentation impeccable et le regard perçant, c’est l’un des hommes politiques chinois les plus connus dans le monde.

Il avait quitté son poste de ministre des Affaires étrangères fin décembre 2022, lors de la nomination de Qin Gang, afin d’occuper le poste, plus élevé hiérarchiquement, de chef de la politique étrangère au sein du Parti communiste.

Avec Qin Gang absent depuis fin juin, Wang Yi a déjà assumé certaines des responsabilités de son successeur et désormais également prédécesseur.

Il s’est notamment rendu en Afrique du Sud cette semaine pour assister à une réunion du groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Johannesburg.

Vétéran de la diplomatie, Wang Yi parle couramment japonais et anglais. Figure rassurante, il devrait apporter de la stabilité afin de désamorcer ce qui se profilait comme une crise politique au sein du ministère des Affaires étrangères.

Son arrivée envoie le signal que la politique étrangère chinoise devrait rester la même.

« Wang Yi est l’un des diplomates les plus expérimentés et les plus reconnus au monde », déclare à l’AFP Ryan Hass, spécialiste de la Chine au groupe de réflexion américain Brookings Institution. « Il saura mener à bien la politique étrangère chinoise. »