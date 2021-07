Chine: Une infection par la grippe aviaire!

Le jeudi 15 juillet 2021, la province du Sichuan, en Chine, a enregistré une infection humaine par la souche « H5N6 » de la grippe aviaire.

La télévision centrale de Chine « CCTV » a rapporté que l’homme de 55 ans, qui a été infecté par la grippe aviaire dans la ville de Pachong, a été transporté à l’hôpital, soulignant que les autorités locales ont abattu les volailles à proximité.

Selon « Reuters », les experts estiment que l’infection est un « cas accidentel », et que « le risque de propagation d’une épidémie est très faible. »

L’annonce de l’infection humaine par la souche « H5N6 » de la grippe aviaire, en conjonction avec l’annonce du Comité national de la santé de Chine, que plus d’un milliard et 400 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées sur le continent, et plus de 40 pour cent de la population chinoise a été soumis à la vaccination.