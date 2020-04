Chokri Hammouda confirme avoir été consulté par le ministre Mekki avant sa nomination à son nouveau poste

Le Directeur des soins de base Chokri Hammouda a démenti les informations ayant circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait été démis des fonctions qui étaient les siennes au ministère de la Santé, affirmant que le 11 avril 2020, après avoir été consulté et donné son accord, il a été nommé par l’actuel ministre de la Santé au poste de Directeur général de l’Instance nationale de certification et d’accréditation dans le domaine sanitaire.

Dans une déclaration destinée à l’opinion publique, ce dimanche, il a souligné que le devoir national lui dicte la présente mise au point eu égard au caractère sensible de la situation sanitaire qui requiert l’union nationale et la sauvegarde des acquis de l’Etat, notamment la cohésion de l’équipe médicale, selon le texte de la déclaration.

Il a rappelé que l’Instance nationale de certification et d’accréditation est un organisme indépendant scientifiquement et académiquement qui a contribué , de par ses attributions officielles, et de concert avec d’autres instances et sociétés savantes spécialisées, à l’élaboration du guide de soins de santé pour les patients de Covid-19.