CHU de Makhloufi, Benamor de SGAME, Rouis d’Actia et Kumulus Water de Hamdi, primés 

Dans le cadre enchanteur de la Résidence de France de la Marsa, s’est tenue, Le vendredi 23 juin 2023, la cérémonie de remise des prix de la CCITF 2023 décernés à quatre entreprises, en présence de SEM André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie, Khelil Chaibi, Président de la CCITF, du consul général de France à Tunis, M Dominique Mas, de Karim Ben Cheikh, député du 9ème arrondissement des français à l’étranger, avec la participation de plus de 300 personnalités représentant le monde des affaires.

André Parant a indiqué que l’action organisée par la CCITF participe à la consolidation du partenariat privilégié entre la Tunisie et la France. M Khelil Chaibi, Président de la CCITF a réaffirmé l’engagement de la chambre pour renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les deux pays. Au cours de cette soirée de Gala, les prix de la CCITF 2023 ont été décernés respectivement à :

La meilleure entreprise exportatrice en 2022 : CHO Company : représentée par Abdelaziz Makhloufi : Production et exportation (25 pays) de l’huile d’olive vierge, Terra Delyssa, biologique et zéro résidus de pesticides.

Meilleur projet mixte Tuniso-français : La Pratique Electronique : Jean_Claude_Gas et Walid Benamor. Partenaire français SGAME : fabrication électronique.

L’entreprise innovante : ACTIA Engineering Services, en présence de Jean François Calmels (Directeur Général délégué du groupe) et Walid ROUIS. ACTIA conçoit et fabrique une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines de l’automotive et des télécommunications.

La meilleure startup

Kumulus Water : Imed Hamdi : conception, fabrication et exploitation de machines qui reproduisent le phénomène de la rosée dans la nature pour créer de l’eau potable en utilisant comme seules ressource l’énergie solaire et l’humidité de l’air.

- Publicité-