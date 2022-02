Chute de la compétitivité de la Tunisie dans l’UE entre 2011 et 2019

L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) a publié un tableau de bord sur la compétitivité externe de la Tunisie. Sur la période 2011-2019, la Tunisie a perdu 1% de sa part de marché dans l’Union Européenne sur le marché de biens (comparativement à la période 2001-2010), contrairement à ses principaux concurrents (Chine, Inde, Roumanie, Egypte, Maroc, Bulgarie, Pologne) qui ont enregistré une hausse de leurs parts : +4,5% pour le Maroc, +5,5% pour la Turquie, et +0,2% pour l’Egypte. Dans le secteur des textiles, habillements et cuir, la Tunisie a vu sa part de marché dans l’UE diminuer de 6,4% au profit de l’expansion de celle du Bangladesh, du Pakistan et de la Pologne. Sa part de marché dans le secteur des industries mécaniques et électriques a également baissé de 0,6% sur la période 2011-2019, alors que le Maroc enregistre une forte hausse (+13,4%). La Tunisie est également le seul pays parmi ses concurrents (Bulgarie, Chine, Egypte, Inde, Maroc, Malaisie, Pologne, Roumanie, Turquie) à enregistrer une baisse de ses parts de marché dans l’UE pour le secteur de l’industrie chimique (-3%). En revanche, le pays a enregistré une hausse de 2% de sa part de marché dans l’UE pour le secteur agro-alimentaire. Enfin, la Tunisie a amélioré ses performances dans les exportations de haute et moyenne technologie, même si celles-ci restent modestes comparativement à certains concurrents (Chine, Vietnam, Pologne et République Tchèque qui se spécialisent dans la haute technologie).