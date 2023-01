Chute de neige : Interruption de la circulation sur la route nationale n°17 dans son tronçon reliant Tabarka à Aïn Drahem

La circulation routière a été interrompue ce jeudi sur la route nationale n°17 dans son tronçon reliant Tabarka à Aïn Drahem au niveau de la localité de Fej el-Atlal (Aïd Draham), à cause de la chute de neige.

La circulation routière pourrait être déviée, à travers la route nationale n’o 11 (Amdoun), et la route nationale n’o 07 (Aïn Mosbah).

Le ministère rappelle les consignes de sécurité et recommande aux usagers de la route de modérer la vitesse, de prendre les précautions nécessaires, de respecter la distance de sécurité, et d’allumer les feux pendant les déplacements.

En cas de besoin, les automobilistes peuvent joindre les numéros suivants : 71960448 et 71963512.

Ils peuvent également contacter les districts de Jendouba et de la garde nationale de Tabarka au 193.

