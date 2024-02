Chute de pluie l’après-midi sur les régions de l’extrême Nord-Ouest

Le temps se caractérise cet après-midi par une chute de pluie sur l’Extrême Nord-Ouest et les régions des côtes Nord. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois abondantes. Les quantités seront comprises localement entre 20 et 40 mm, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Pour demain jeudi 29 février 2024, des quantités de pluies seront encore enregistrées. Les pluies seront provisoirement orageuses sur les régions de l’Ouest, puis elles concerneront progressivement l’après-midi, les régions de l’Est, du Centre et du Sud avec une légère baisse des températures.