Chute des recettes touristiques durant les 4 premiers mois de 2021

Les recettes touristiques ont baissé de 55% durant les quatre premiers mois de 2021, en comparaison avec la même période de 2020, selon les indicateurs publiés par la Banque centrale de Tunisie.Au 30 avril 2021, les recettes touristiques ont reculé de 536, 3 Millions de dinars, par rapport à la même période de 2020, pour atteindre 439,2 MD. Le gouvernement a décidé des mesures en faveur des professionnels du secteur, pour faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19, d’autant plus que le secteur du tourisme est l’un des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19Le département du Tourisme est en train de mettre en œuvre une stratégie de promotion de la destination Tunisie pour l’année 2021, selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar. Il a affirmé que la stratégie nationale de vaccination va permettre de donner une vision claire aux différents tours opérateurs et touristes souhaitant venir en Tunisie.

