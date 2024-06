Chypre assure ne pas participer aux opérations militaires au Moyen-Orient

Le président de Chypre a affirmé la nation insulaire de la Méditerranée orientale « n’est en aucun cas impliquée » dans des opérations militaires dans la région ou ailleurs.

Le président Nikos Christodoulides a fait cette déclaration en réponse aux propos du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a averti ce jeudi que Chypre pourrait être impliquée dans un conflit plus large si la nation insulaire permettait à Israël d’utiliser ses ports et ses aéroports pour cibler le Liban.

Le président chypriote soutient que son pays « fait partie de la solution et non du problème » et qu’il est reconnu dans le monde arabe et au niveau international grâce à des initiatives telles que le corridor maritime Chypre-Gaza, qui permet d’acheminer de l’aide humanitaire par bateau vers la bande de Gaza. Il a également affirmé qu’il existe des voies de communication avec le Liban et l’Iran « par des moyens diplomatiques ».

