L’ancien chef de la diplomatie de Chypre Nikos Christodoulides a remporté dimanche l’élection présidentielle dans cette île divisée de Méditerranée orientale, promettant un gouvernement non partisan dans lequel les femmes auraient une large place. Agé de 49 ans, cet homme qui était soutenu par des partis du centre est le plus jeune chef d’Etat jamais élu à la tête de Chypre. Il entrera en fonctions le 1er mars.Il a obtenu 51,97% des suffrages (soit 204.867 voix) contre 48,03% pour son rival, Andreas Mavroyiannis, soutenu par le parti communiste Akel, selon les derniers chiffres du service électoral du gouvernement. Le taux de participation s’est élevé à 72,4%.Après l’annonce de sa victoire, Christodoulides a dit souhaiter un gouvernement « 50-50 », avec un nombre égal de femmes et d’hommes, et qui puisse bénéficier d’une « large adhésion sociale ». Deux femmes seulement sont actuellement dans le cabinet du président sortant Nicos Anastasiades.Dans ces déclarations de presse, il a dit vouloir rencontrer les leaders des partis Disy (droite) et Akel, alors qu’il a été élu sans l’appui d’aucun de ces deux poids lourds du paysage politique chypriote.L’élection avait été présentée comme serrée: Nikos Christodoulides, chef de la diplomatie entre 2018 et 2022, était arrivé en tête au premier tour, le 5 février, avec 32,04% des suffrages, devançant de peu un autre diplomate chevronné, Andreas Mavroyiannis, 66 ans (29,59%), ancien ambassadeur en France et en Irlande.Les deux se présentaient comme indépendants.