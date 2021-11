CI Ratings dégrade les notes de la STB, de la BNA et de la BIAT avec perspectives négatives

L’agence de notation Capital Intelligence Ratings (CI Ratings ou CI) a annoncé mardi qu’elle a abaissé la note en devises étrangères à long terme (LT FCR) de la Société Tunisienne de Banque (STB) à ‘B’ de ‘B+’ et a confirmé la note en devises étrangères à court terme (ST FCR) à ‘B’. La perspective pour le FCR LT a été révisée de Stable à Négative. Dans le même temps, CI Ratings a confirmé la note intrinsèque (BSR) de la STB à ‘b’ mais a révisé la perspective de la BSR de stable à négative. La note de solidité financière de base de la banque de ‘b+’ et le niveau de soutien extraordinaire de modéré ont tous deux été confirmés.

Capital Intelligence a également abaissé la note en devises étrangères à long terme (LT FCR) de la Banque Nationale Agricole (BNA) de ‘B’ à ‘B+’ et a confirmé la note en devises étrangères à court terme (ST FCR) à ‘B’. La perspective pour le LT FCR a été révisée de Stable à Négative. Dans le même temps, CI Ratings a confirmé la note intrinsèque (BSR) de la BNA à ‘b’ mais a révisé la perspective du BSR de stable à négative. La note de solidité financière de base de la banque de ‘b+’ et le niveau de soutien extraordinaire (ESL) de modéré ont tous deux été confirmés.

Enfin, Capital Intelligence a abaissé la note en devises étrangères à long terme (LT FCR) de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) de ‘B’ à ‘B+’, et a confirmé la note en devises étrangères à court terme (ST FCR) à ‘B’. La perspective pour le FCR LT a été révisée de Stable à Négative. Dans le même temps, CI Ratings a abaissé la ,note intrinsèque (BSR) de la BIAT de ‘b’ à ‘b+’ et a révisé la perspective de la BSR de Stable à Négatif. La note de solidité financière de base de la banque de ‘bb’ et le niveau de soutien extraordinaire de modéré ont tous deux été confirmés.