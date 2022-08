Ciel nuageux et des pluies attendues sur les régions de l’ouest et de l’est

Le ciel sera partiellement nuageux à nuageux, cet après midi, avec apparition de cellules orageuses, sur les régions ouest. Des pluies temporairement abondantes seront attendues, accompagnées d’apparition de foudres par endroits, lesquelles s’étendront progressivement vers les régions de l’Est.

Le vent sera modéré, mais il soufflera fort lors de l’apparition de cellules orageuses, pour dépasser les 60 km/h sous forme de rafales. La mer sera peu agitée à agitée.

Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront entre 30 et 35 degrés sur les côtes et les hauteurs et entre 36 et 41 degrés sur le reste de régions, avec des coups de sirocco.