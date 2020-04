Des bancs de brume et de brouillard localement dense, mercredi matin, puis ciel partiellement, voilé à progressivement, nuageux l’après-midi sur le centre et localement le nord avec quelques pluies isolées et temporairement orageuses.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 60 km/h sous orages. La mer peu agitée sur le nord et houleuse ailleurs. Les températures maximales seront comprises généralement, entre 18 et 23 degrés et atteignant localement, 26 degrés dans le sud.

Prévisions pour Jeudi 09 Avril 2020

Des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants, l’après-midi, sur le Centre, pluies et orages isolés.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 25 km/h puis tournant l’après-midi au secteur Est puis se renforçant l’après-midi sur golfe de Gabès.

La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès. Les températures maximales seront comprises généralement, entre 17 et 23 degrés dans le nord et le centre et entre 21 et 26 degrés dans le Sud.