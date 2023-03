Le ciel sera peu nuageux, jeudi au courant de la nuit, sur l’ensemble des régions du pays. Les températures se situeront entre 10 et 14 degrés, au nord et au centre, et entre 14 et 18 degrés au sud, d’après un bulletin publié par l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera modérément, et la mer sera très agitée à agitée.

