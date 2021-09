Ciel peu nuageux sur la plupart des régions

Pluies résiduelles éparses dimanche matin, sur les côtes Nord-Est, ensuite le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions, à plus nuageux l’après-midi sur les régions Ouest sur le centre et localement le Sud, avec des pluies temporairement orageuses.

La vitesse du vent baissera progressivement, mais sera relativement forte près des côtes Est le matin, à faible à modérée sur la plupart des régions.

Mer très agitée au niveau des côtes Est à agitée et moutonneuse au niveau du reste des côtes, avec la stabilisation des températures.

Les maximales varieront entre 28 et 33 degrés au Nord, dans les hauteurs et près des côtes Est et entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions.