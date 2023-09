Ciel partiellement voilé vendredi, sur la plupart des régions, à couvert de nuages parfois denses notamment sur les hauteurs ouest du pays l’après-midi, avec pluies éparses et orages.

Le vent soufflera faible à modéré, sa vitesse peut atteindre 40 km/h près des côtes. La mer sera généralement agitée.

Les températures maximales varieront entre 33 et 38 degrés et se situeront autour de 31 sur la côte est.

- Publicité-