CB : Quitus de gestion malgré des pertes de 28,9 MDT et des reports négatifs de plus de 273 MDT

La société des Ciments de Bizerte (CB) avait terminé l’exercice 2022 avec un déficit de plus de 28, 950 MDT. Ses états financiers pour la même année comportaient aussi des reports négatifs, de plus de 122, 116 MDT pour l’exercice 2022 et de 151 MDT pour l’exercice … 2023 (qui n’en est qu’à son 1er semestre) qui ont été approuvés par l’AGO du 26 juin dernier. Notons que les capitaux propres du cimentier public dépassent à peine les 44 MDT !

Cela n’a pas empêché cette même AGO de donner quitus de gestion, et de donner 3000 DT en prime de présence à chaque membre de son conseil d’administration qui sont au nombre de sept, dont Chedly Saidani le PDG et le reste des directeurs dans différents ministères