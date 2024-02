Cinq mille bénéficiaires supplémentaires du programme « Rawdhetna fi Houmetna » en 2024

La ministre de la Famille, de la Femme et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a annoncé, mardi, que 5000 enfants supplémentaires bénéficieront au cours de l’année en cours du programme « Rawdhetna fi Houmetna » (Notre jardin d’enfants est dans notre quartier).

S’exprimant lors d’une rencontre tenue au siège du ministère sur le programme de promotion de la petite enfance, la ministre a fait savoir que ces enfants sont issus de zones défavorisées des gouvernorats de Tozeur, Sidi Bouzid, Mahdia, Tataouine, Médenine, Kasserine, Siliana, Le Kef, Kébili, Gafsa, Béja, Jendouba et Kairouan.

Elle a ajouté que l’Etat a mobilisé, cette année, une enveloppe de 13 millions de dinars pour financer ce programme visant à inscrire les enfants issus de familles à faible revenu dans les jardins d’enfants « Rawdhetna fi Houmetna ».

Belhaj Moussa a, également, indiqué que le nombre d’enfants bénéficiaires de ce programme est passé de 20 mille enfants en 2023 à 25 mille cette année, rappelant que le programme a profité, depuis son lancement en 2010, à 82 mille 532 enfants, moyennant des investissements de plus de 42 millions de dinars.

Amal Belhaj Moussa a dévoilé le signe visuel du programme « Rawdhetna fi Houmetna » afin d’encourager l’inscription des enfants issus de familles nécessiteuses dans les jardins d’enfants afin de consacrer la politique de discrimination positive.

Elle a souligné que les jardins d’enfants qui ont adhéré au programme « Rawdhetna fi Houmetna » et dont le nombre s’élève à environ 2030 ont été exonérées d’impôts.

La ministre a, également, annoncé le lancement d’une étude sur « l’impact du programme Rawdhetna fi Houmetna » sur le parcours scolaire au niveau de l’enseignement primaire ».

