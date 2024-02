Cisjordanie : Israël va «désamorcer les tensions» à l’approche de Ramadan

De hauts responsables de la sécurité israélienne ont tenu mardi une réunion secrète avec leurs homologues de l’Autorité palestinienne (AP) à Tel-Aviv, pour tenter de calmer les tensions en Cisjordanie à l’approche du mois de Ramadan, a rapporté jeudi le Times of Israel (TOI). Relayés par I24NEWS, les responsables israéliens auraient promis plusieurs mesures pour faire face à la situation sécuritaire qui tend à s’aggraver pendant le mois sacré musulman, qui tombe cette année du 10 mars au 9 avril.

Les mesures promises par les Israéliens comprendraient la réduction du nombre de points de contrôle ainsi que la diminution du nombre d’opérations menant à des arrestations en Cisjordanie. Israël autoriserait également « plusieurs milliers de travailleurs âgés de plus de 45 ans à reprendre leur emploi en Israël ». Environ 150 000 travailleurs palestiniens de Cisjordanie qui possèdent des permis de travail sont interdits d’entrée en territoire israélien depuis le début de la guerre contre le Hamas.

De plus, un certain nombre de villes palestiniennes devraient être rouvertes aux Arabes israéliens, ont indiqué les sources citées par le TOI. Les responsables israéliens ont également indiqué qu’ « Israël serait prêt à offrir plus de flexibilité sur la question » des recettes fiscales. Israël retient 275 millions de shekels (environ 70 millions d’euros) de recettes fiscales qu’il perçoit au nom de l’Autorité palestinienne.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les forces de sécurités israéliennes ont arrêté plus de 3 050 Palestiniens à travers toute la Cisjordanie.