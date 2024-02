Cisjordanie : La France sanctionne 28 colons israéliens

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé mardi 13 février avoir adopté des « sanctions » à l’encontre de 28 « colons israéliens extrémistes » coupables de « violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie ».

« La France réaffirme sa condamnation ferme de ces violences inadmissibles. Comme nous l’avons affirmé à de nombreuses reprises, il est de la responsabilité des autorités israéliennes d’y mettre fin et de poursuivre leurs auteurs », écrit le ministère dans le communiqué.

Ces 28 individus sont « visés par une interdiction administrative du territoire français », ajoute le Quai d’Orsay, qui a dit « travailler » à « l’adoption de sanctions au niveau européen » à l’encontre des colons violents.

Washington et Londres ont pris des sanctions contre des « colons extrémistes », mais l’Union européenne, qui doit les décider à l’unanimité, n’a pas encore réussi à s’accorder sur le sujet, en raison de l’opposition de pays comme la Hongrie et la République tchèque, selon des sources diplomatiques.

