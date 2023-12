Cisjordanie : La France va prendre des mesures contre les colons israéliens

La France va imposer des mesures aux colons israéliens qui ont ciblé des Palestiniens en Cisjordanie occupée, rapporte l’agence Reuters.

« Nous n’accepterons pas ces actes. La France n’attendra pas plus longtemps. Nous avons demandé aux autorités israéliennes d’y mettre fin et nous prendrons des mesures nationales contre certains colons israéliens radicaux », a ainsi déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ce lundi 18 décembre lors d’une conférence de presse à Beyrouth, à l’issue d’une visite de deux jours en Israël, à Ramallah et au Liban.

La veille, la ministre avait rencontré des agriculteurs palestiniens à Ramallah qui ont été attaqués ces dernières semaines.

Les chiffres de l’ONU montrent que les attaques quotidiennes des colons israéliens ont plus que doublé depuis le 7 octobre. En Cisjordanie, plus de 200 Palestiniens ont ainsi été tués cette année.

L’Union européenne étudie de son côté la possibilité de prendre des sanctions contre les colons juifs violents. « Cette terre est palestinienne et fera partie d’un État palestinien », a-t-elle déclaré.

Catherine Colonna était à Beyrouth ce lundi pour rencontrer des responsables libanais de la FINUL, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, et transmettre des messages au Hezbollah.

Paris espère négocier avec ses partenaires une sorte d’arrangement pour s’assurer que toutes les parties respectent les termes de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. « Nous en sommes loin », a toutefois averti la ministre.

