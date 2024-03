Cisjordanie : Les colons israéliens empoisonnent les puits, révèle Hubert Védrine

Hubert Védrine, l’ex-ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a évoqué, lors de son passage, dimanche, dans l’émission le « Grand rendez-vous » sur Cnews-Europe 1, la situation en Cisjordanie.

« Le comportement des plus fanatiques des colons israéliens est absolument monstrueux »,a -t-il dit. En Cisjordanie, des colons arrachent des oliviers, empoisonnent les puits, flinguent les gamins », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la guerre entre Israël et le Hamas, Hubert Védrine a estimé qu’Israël n’arrivera jamais « complètement à éradiquer le Hamas » dans la mesure où « ce système est autant politique que militaire » et a souligné l’importance de revenir à la « voie d’un État palestinien ».

