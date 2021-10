Cisjordanie : Les Etats-Unis critiquent « fermement » Israël sur la colonisation

Les Etats-Unis de Joe Biden ont pour la première fois haussé clairement le ton face à Israël sur la colonisation, en critiquant « fermement » l’annonce de la construction de plus de 1.000 nouveaux logements en Cisjordanie occupée.

- Publicité-

« Nous sommes profondément préoccupés par le projet du gouvernement israélien », a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. « Nous nous opposons fermement à l’extension des colonies, qui est totalement contraire aux efforts pour faire baisser les tensions et garantir le calme, et qui nuit aux perspectives de solution à deux Etats » israélien et palestinien, a-t-il ajouté.

L’Etat hébreu a annoncé dimanche la construction prévue de 1.355 nouveaux logements dans des colonies juives de Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, une décision dénoncée par les Palestiniens. Ces nouveaux logements doivent s’ajouter aux quelque 2.000 annoncés en août par les autorités et qui devaient obtenir cette semaine un feu vert définitif du ministère de la Défense.